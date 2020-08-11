اخبار العالم

مفاجأة: ميسي يشتري منزلا في ميلانو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم وقائد الإسباني، ليونيل ، اشترى منزلا في مدينة ميلانو الإيطالية.

وربطت العديد من التقارير الإيطالية والإسبانية، مؤخرًا، ميسي بالانتقال إلى صفوف إنتر ميلان.

ووفقًا لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، فإن ميسي اشترى منزلًا بالقرب من مقر نادي إنتر، في مدينة ميلانو.

Advertisements

وأشارت إلى أن هذا الأمر جاء بعد أسابيع قليلة من شراء والد ميسي لمنزل في نفس المنطقة، ليعزز أنباء انتقال البرغوث إلى النيراتزوري.

يذكر أن تقارير صحفية سبق أن بررت شراء والد ميسي لمنزل في ميلانو، بسبب انخفاض الضرائب هناك.

وينتهي عقد البرغوث مع برشلونة في صيف العام المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة: ميسي يشتري منزلا في ميلانو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا