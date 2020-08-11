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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر تسجل هبوطاً كبيراً اليوم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
سجلت أسعار الذهب في مصر هبوطا مفاجئا في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس الاثنين، تزامنا مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا.
وسجلت أسعار الذهب انخفاضا بنحو 13 جنيه في سعر الغرام، مقارنة بمستواه أمس الاثنين، حسبما ذكر موقع "مصراوي".
ولفت الموقع إلى قول نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية: "سعر غرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 895 جنيها مقابل 908.5 جنيه أمس".
وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 767 جنيها، وسعر الغرام عيار 24 نحو 1023 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 7160 جنيها.
وانخفضت أسعار الذهب عالميا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 30.41 دولار بنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى 1996.93 دولار.
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