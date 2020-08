Amjad Taha : Le régime du Qatar tente de profiter de la tragédie du Liban

الثلاثاء 11 أغسطس 2020

Le chef régional du Centre britannique d'études et de recherche sur le Moyen-Orient et l’expert en affaires politiques stratégiques, Amjad Taha, a déclaré que le régime qatari essayait d'exploiter la tragédie au Liban et l'incident du port de Beyrouth.

Dans son tweet sur le site Twitter, Taha a déclaré que l'ambassadeur du régime qatari au Liban, Ali bin Hamad al-Marri, et Sultan Mubarak Khalifa Issa al-Kubaisi avaient rendu visite aux dirigeants du Hezbollah et au président libanais Michel Aoun.

Taha a ajouté : « Ils ont confirmé que l'émir du Qatar, Tamim Al Thani, est prêt à fournir un demi-milliard de dollars, à condition que le régime d’Aoun rejette l'aide humanitaire en provenance d'Arabie saoudite, de Bahreïn et des Émirats arabes unis, et les accuse de déstabiliser la sécurité de Beyrouth ».