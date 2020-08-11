الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفير تركيا لدى المملكة

المناطق - واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، حرص مجلس التعاون على أمن واستقرار المنطقة وتطوير العلاقات مع دول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة المبنية على حل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

وأعرب معاليه عن استنكاره للتهديدات والتصريحات التي وجهها بعض المسؤولين في تركيا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي كل لا يتجزأ، انطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في إطار مجلس التعاون، كما أكد تمسك مجلس التعاون بالحفاظ على الأمن العربي ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الأمانة اليوم سفير الجمهورية التركية لدى المملكة العربية السعودية أردوغان كوك.

حضر الاستقبال الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق.