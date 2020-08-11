شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمني يؤكد خلو ميناء عدن من أي مواد خطرة والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك أثناء زيارة وكيل محافظة عدن محمد الشاذلي للميناء لمتابعة نتائج اللجنة المشكلة من النائب العام اليمني القاضي الدكتور علي الأعوش, لمتابعة ما أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمونيوم الخطرة في الميناء، محتجزة منذ 3 سنوات.
وأوضح أمزربه، أن نتائج التقارير الصادرة من اللجنة التي كُلفت من النائب العام أكدت عبر الفحوصات المخبرية عدم وجود أي مواد خطيرة في الميناء، ووجود حاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية التي تستخدم كأسمدة زراعية حسب الوثائق الرسمية من الخط الملاحي والموافقات الفنية من وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.
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