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مسؤول يمني يؤكد خلو ميناء عدن من أي مواد خطرة

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أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور اليمني محمد أمزربه، خلو ميناء عدن من حاوية محملة بنترات الأمونيوم أو أي مواد خطرة، وأنه لا يوجد إلا حاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية التي تستخدم كأسمدة زراعية.

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل محافظة عدن محمد الشاذلي للميناء لمتابعة نتائج اللجنة المشكلة من النائب العام اليمني القاضي الدكتور علي الأعوش, لمتابعة ما أُثير في مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود 140 حاوية محملة بنترات الأمونيوم الخطرة في الميناء، محتجزة منذ 3 سنوات.

وأوضح أمزربه، أن نتائج التقارير الصادرة من اللجنة التي كُلفت من النائب العام أكدت عبر الفحوصات المخبرية عدم وجود أي مواد خطيرة في الميناء، ووجود حاويات تحتوي على مادة اليوريا العضوية التي تستخدم كأسمدة زراعية حسب الوثائق الرسمية من الخط الملاحي والموافقات الفنية من وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.

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