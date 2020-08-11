أعلنت شركة أرامكو، اليوم (الاثنين)، عن زيادة أسعار بنزين 95 و91 في السعودية بدءًا من غدٍ (الثلاثاء).

وقالت الشركة في بيان، إن سعر «بنزين 91» بلغ 1.43 ريال للتر الواحد من 1.29 الشهر السابق، بينما ارتفع «بنزين 95» من 1.44 ريال إلى 1.60 ريال.

وأوضحت أن مراجعة الأسعار المحلية للبنزين تكون بشكل شهري، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.

وأفادت «أرامكو» بأن تعديل الأسعار يجري وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قِبَل الحكومة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «أرامكو» تعلن زيادة أسعار البنزين في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.