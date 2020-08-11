الجيش العراقي: طائرة مسيرة تركية قتلت ضابطين وسائق في «حرس الحدود»



أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء عن مقتل ضابطين عراقيين، ، وندّد بـ«اعتداء تركي سافر من خلال طائرة مسيرة»، فيما تشن أنقرة منذ أعوام ضربات جوية على «حزب العمال الكردستاني» المعارض في كردستان العراق.

وأورد بيان الجيش أن الضابطين، وهما آمر لواء وآمر فوج في حرس الحدود، قُتلا مع سائقهما فيما كانا يستقلان «عجلة عسكرية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

لكن إحسان شلبي، رئيس بلدية سيدكان في شمال محافظة أربيل، قال إن المسيرة التركية استهدفت «قادة في جهاز حرس الحدود العراقي فيما كانوا يعقدون اجتماعاً مع مقاتلين في حزب العمال الكردستاني».

وأفاد شهود بأن مواجهات وقعت صباحاً بين مقاتلين أكراد والقوات العراقية. والاجتماع الذي استهدفته الضربة التركية تم عقده في شكل عاجل في محاولة لتهدئة التوتر، بحسب مصادر محلية.

وسبق أن استدعت بغداد مرتين السفير التركي احتجاجاً على غارات لأنقرة على أراضيها.