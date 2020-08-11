انقاذ 37 مهاجرا غير شرعي من موت محقق بالساحل الشرقي للجزائر

أفاد تقرير إخباري أن 37 مهاجرا غير شرعي نجوا بأعجوبة من الموت المحقق إثر انقلاب قاربهم في المياه الدولية قبالة سواحل مدينة عنابة شرقي الجزائر، في حين توفي رضيع كان على متن القارب. ونقلت صحيفة " الخبر" الجزائرية في نسختها الالكترونية عن مصادر عليمة قولها إن عملية إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين تمت منتصف نهار اليوم الثلاثاء من قبل الباخرة التجارية "تيمقاد" الجزائرية، لكن دون أن تشير إلى ظروف وفاة الرضيع. وأوضح ذات المصدر أنه من بين هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، يوجد أربع نساء، وانه جرى نقل الجميع من طرف الباخرة إلى ميناء مدينة عنابة ليتم فحصهم من طرف طبيب جهاز الدفاع المدني.

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