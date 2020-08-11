كورونا المستجد: روسيا تسجل أول لقاح ضد كورونا في العالم .. وبدء الإنتاج في سبتمبر

بوتين: (سبوتنيك) أصبح جاهزا وابنتي شاركت في الاختبار

ـ بدأ المرحلة الثالثة من تجربة لقاح صيني في البحرين

ـ مصر تبدأ تصنيع عقار فافيبرافير لعلاج كورونا

ـ جوازات مناعة للمتعافين بالسلفادور

ـ تخفيف إجراءات الحجر الصحي في فنزويلا

ـ الفيروس يضرب نيوزيلندا مجددا

ـ مستشفيات فرنسا تشهد زيادة في المرضى

ـ أقل حصيلة يومية للإصابات في هونج كونج

ـ أكثر من 53 ألف إصابة جديدة في الهند

ـ باكستان توقف العمل بالتباعد الاجتماعي

موسكو ـ عواصم ـ وكالات: أعلنت روسيا أمس تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، مؤكدة أنها ستبدأ إنتاجه في سبتمبر المقبل, كما أشارت إلى أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول على اللقاح “سبوتنيك” المضاد لكورونا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: “على حد علمي تم صباح الثلاثاء تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد”. وأضاف بوتين، قائلا: “على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، إلا أنه يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة”. ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن بوتين القول :”لقت حصلت إحدى بناتي على اللقاح، وبهذا تكون قد شاركت في الاختبار.” وأوضح بوتين أن ابنته أصيبت بارتفاع طفيف في درجة الحرارة بعد حصولها على الجرعة الأولى، حيث ارتفعت حرارتها إلى 38، قبل أن تنخفض إلى أعلى بقليل من المعدل الطبيعي في اليوم التالي. وأضاف :”بعد الجرعة الثانية، عانت من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مرة أخرى، وبعد ذلك أصبح كل شيء على ما يرام. إنها بصحة جيدة ولديها عدد كبير من الأجسام المضادة”. وأكد بوتين أن عملية التطعيم باللقاح ستكون متوفرة لجميع المواطنين الروس قريبا ومن دون مقابل مادي وستكون على مراحل تبدأ بالفرق الطبية التي تكافح ضد الفيروس في الخطوط الأمامية وصولا إلى كبار السن المهددين وأخيرا إلى المواطنين العاديين. وقد أطلقت الشركة المنتجة للقاح الروسي ضد كورونا اسم “سبوتنيك” على أول لقاح مسجل ضد فيروس كورونا في العالم، قياساً بإطلاق أول قمر صناعي روسي “سبوتنيك” عام 1957، وفقا للموقع الرسمي للقاح. واختار المختصون هذا الاسم بالذات كون تسجيل أول لقاح ضد وباء عالمي يعد مرحلة تغيير مهمة في تاريخ البشرية، كما أحدث إطلاق أول قمر صناعي روسي “سبوتنيك 1″ ذلك. وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو أعلن في وقت سابق أن التجارب السريرية للقاح الذي طوره مركز “جاماليا” الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، قد انتهت. وقال موراشكو:”بحسب النتائج أظهر اللقاح فعالية وأمان عاليين، وذلك من خلال اختبارات على المتطوعين والتي لم تظهر عليهم أي مضاعفات خطيرة”.

وقد أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم بلغت 20 مليونا و280 ألفا و547 حالة حتى إعداد الخبر. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 13 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 739 ألفا.

خليجيا، قالت وزارة الصحة البحرينية إن شركة سينوفارم المملوكة للدولة في الصين بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح لمرض كوفيد 19 في البحرين، وذلك بعد بدء تجارب مماثلة في الإمارات الشهر الماضي. وفي اليمن ارتفعت الحالات المصابة بالفيروس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى 1826 حالة، بعد تسجيل 22 حالة إصابة جديدة. وفي مصر، تم الإعلان عن بدء تصنيع عقار”فافيبرافير” لعلاج كورونا، بحسب ما ذكرته هيئة الدواء المصرية. وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 174 حالة إصابة و26 حالة وفاة جديدة. يأتي ذلك فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 6812 إصابة بعد تسجيل 295 إصابة جديدة.

دوليا، أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة أن بلاده سوف تمنح جوازات سفر مناعة للأشخاص الذين تعافوا من مرض كوفيد 19 مما يمكنهم من التوظيف لدى الحكومة ، ويتيح لهم مزايا اجتماعية لا يتمتع بها بقية السكان. وفي فنزويلا استمرت اجراءات فتح الاقتصاد، بالرغم من الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا. من جانبها، أعلنت نيوزيلندا تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، وذلك عقب مرور 100 يوم دون تسجيل أي حالات عدوى محلية. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أول زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الموجودين في المستشفيات بسبب فيروس كورونا المستجد منذ نهاية العزل العام بفرنسا، وقالت الوزارة إن عدد الأشخاص الموجودين في المستشفى لإصابتهم بمرض كوفيد 19 زاد 34 ليصبح 5045 شخصا.الى ذلك، سجلت هونج كونج 33 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أقل حصيلة يومية منذ بدء الموجة الأحدث لتفشي الفيروس في المدينة. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 53 ألفا و601 حالة إصابة جديدة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليونين و 269 و 52 حالة. يأتي ذلك في وقت تدفق فيه الباكستانيون على صالات الألعاب الرياضية وصالونات الحلاقة والمطاعم للمرة الأولى منذ 5 أشهر بعد إغلاقها لوقف انتشار فيروس كورونا. حيث سمحت الحكومة باستئناف جزئي للأنشطة التجارية كما عادت الحياة إلى طبيعتها في العاصمة إسلام اباد.