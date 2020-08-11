تفجير قرب مقر الحزب الكردستاني في الكرادة



افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن تفجيرا وقع قرب مقر الحزب الكردستاني في الكرادة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، قرب مقر الحزب الكردستاني في شارع 52 بمنطقة الكرادة ببغداد، دون وقوع اية خسائر".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".