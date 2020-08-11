رئيس نادي نفط الجنوب يستقيل من منصبه

رياضة 2020-08-11 | 20:56 2,111 مشاهدة اعلن رئيس نادي نفط الجنوب الرياضي، محمد ولي، استقالته من منصبه من اجل فسح المجال امام الشركة الراعية للنادي ولعدم الدخول في مهاترات وخلافات تؤدي الى عرقلة مصير النادي.

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