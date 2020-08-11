الحشد يعلن افتتاح رابع محطة لتعبئة الاوكسجين الطبي الاسبوع المقبل

اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن افتتاح رابع محطة لتعبئة الاوكسجين الطبي الاسبوع المقبل.

وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم انشاء محطة لتعبئة الاوكسجين في بابل، بعد مطالبة الاهالي وذوي المصابين بكورونا جراء النقص الحاصل بالمستشفيات".

وأضاف أن "مديرية المعدات الفنية لهيئة الحشد الشعبي باشرت بنصب المستلزمات تمهيداً لافتتاح المحطة بداية الاسبوع المقبل"، مشيراً الى أن "هذه المحطة هي الرابعة بعد بغداد وكربلاء والبصرة".