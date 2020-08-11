واشنطن : على أي حكومة بلبنان منع حزب الله من حيازة السلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي كيلي كرافت في مقابلة مع "العربية" اليوم الثلاثاء، إن على أي حكومة لبنانية منع حزب الله من حيازة الأسلحة، مشيرة إلى أن اليونيفيل ستواصل عملياتها في جنوب لبنان.



وأضافت كرافت "نحن الدولة المانحة الكبرى ووقفنا دوما إلى جانب لبنان"، مشددة على أن الشعب اللبناني يستحق مستقبلا أفضل.

وقالت إن إيران ستلجأ إلى استخدام الأسلحة لزعزعة الاستقرار، مشددة على ضرورة أن توقف إيران تسليح حزب الله الذي كان جزءا من الحكومة السابقة.

وأكدت كرافت أن التصويت على مسودة تمديد حظر السلاح على إيران سيتم الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن أمام الدول خيار التصويت لدعم الإرهاب أو السلام.

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وأضافت كرافت أن واشنطن ستقوم بكل الإجراءات لتجديد حظر التسلح على إيران، ووجهت الشكر لمجلس التعاون الخليجي على موقفه من حظر التسلح على إيران.

وأوضحت مندوبة أميركا في مجلس الأمن أن إدارة ترمب تدرك المخاوف من عدم تمديد حظر التسلح على إيران، واصفة الموقف الإيراني بخصوص رفع حظر التسلح بالهراء المحض.

وأشارت إلى أن الفشل ليس خيارا للولايات المتحدة، مؤكدة أن لدى واشنطن خيارات عدة للتعامل ضد إيران، لافتة إلى أن فرض عقوبات جديدة ضد إيران خيار قائم.

وتابعت كرافت في حوارها مع العربية خلال برنامج بانوراما أن واشنطن ستضمن عدم حيازة إيران أي سلاح نووي لوضعه على صواريخها، مشددة على أن تمديد حظر التسلح على إيران سيمنعها من تطوير تكنولوجيا نووية.

إلى ذلك، قالت إن الصين تدرك أهمية بيع أسلحة إلى إيران، مؤكدة أن بكين وطهران لا تعيران أي أهمية لحقوق الإنسان.

وفيما يخص الملف السوري، أكدت مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة أن معبر باب الهوى سيقدم متنفسا للشعب السوري للأشهر 12 المقبلة