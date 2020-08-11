مكونات اتحاد طنجة المصابة بـ”كورونا” تخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بمرضى “كوفيد-19”

خضع، اليوم الثلاثاء، جميع اللاعبين والأطر الإدارية ومدرب فريق اتحاد طنجة المصابين بفيروس كورونا، للبروتوكول العلاجي الخاص بمرضى “كوفيد-19”.
وبحسب بلاغ المكتب المديري للفريق، فإن مكونات الفريق المصابة بـ “كوفيد-19” أجرت تخطيط القلب وتحليلات للدم، كما قدمت لها الأطر الطبية بعض الأدوية المساعدة.
ونوه بلاغ المكتب المديري بالأطر الصحية، التي وقفت مع النادي منذ اكتشاف الحالات الإيجابية للمسحة الطبية، وقدم الشكر للسلطات المحلية على دعمها للفريق في هذه الفترة العصيبة التي يمر منها.
وكانت العصبة الإحترافية لكرة القدم، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تأجيل مباراة نادي اتحاد طنجة والنهضة البركانية عن مؤجل الدورة 21 من البطولة الاحترافية القسم الأول إلى موعد لاحق.
وبحسب بلاغ للعصبة، فإنها أجلت المباراة بناء على قرار السلطات المحلية بعاصمة البوغاز بوضع لاعبي فريق الاتحاد الرياضي لطنجة تحت الحجر الصحي.
وكان فارس البوغاز قد أعلن يوم الأحد، أن من بين مكونات الفريق الـ24، المصابين بفيروس كورونا المستجد، مدرب الفريق بيدرو بن علي.
وكشف بلاغ المكتب المديري للفريق أن المسحة الطبية، التي خضعت لها كل مكونات الفريق للكشف عن فيروس كورونا المستجد، جاءت 24 منها إيجابية، ويتعلق الأمر بـ16 لاعبا، ومدرب الفريق، وعضوين من الطاقم التقني، وعضو من الطاقم الطبي، و3 أفراد من إدارة النادي، ومكلف بمعدات الفريق.
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