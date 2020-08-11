إيران تعلن تفكيك 5 خلايا تجسس لصالح الموساد وCIA

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم، الثلاثاء، تفكيك 5 خلايا تجسس يقف وراءها ضباط استخبارات من الموساد ووكالة المخابرات الأمريكية "سي أي إيه"، واستخبارات دول أوروبية، فيما أصدرت السلطات القضائية في طهران، أحكاما بالسجن بحق مواطنين بدعوى التجسس لصالح إسرائيل وألمانيا وبريطانيا.

وذكرت الوزارة أنها "فككت 5 خلايا تجسس يقف وراءها ضباط استخبارات من الموساد الإسرائيلي، ووكالة المخابرات الأميركية، واستخبارات دول أوروبية".

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، عن نائب وزير الأمن لشؤون مكافحة التجسس (لم تسمّه) قوله إن "أعمال التجسس استهدفت مشاريع نووية وعسكرية واقتصادية وتنفيذ أعمال تخريبية في البنى التحتية الإيرانية".

وأكدت الوزارة أن "فرق التجسس حاولت بوسائل معقدة واستخباراتية متنوعة جمع معلومات حول مشاريع نووية وعسكرية واقتصادية وبنى تحتية إيرانية".

وأضافت أن "تلك الأجهزة حاولت منع إيران من الحصول على التكنولوجيا المتطورة وتشديد العقوبات عليها وخلق تحديات في علاقة طهران مع بعض الدول الصديقة".

وقال نائب وزير الأمن لشؤون مكافحة التجسس إننا "نحذر كافة الأفراد المضللين والخائنين وأعداء البلاد من أنهم لن يكونوا في مأمن في أي مكان تصل إليهم يد قواتنا".

وأضاف "نؤكد للشعب الإيراني أننا سنواجه بحزم أي مؤامرة يخطط لها الأعداء".

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إيران تدين شخصين بالتجسس لصالح إسرائيل وألمانيا وبريطانيا

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، صدور حكم بالسجن لمدة عشر سنوات، بحق رجلين، بتهمة التجسس على الجمهورية الإسلامية لصالح بريطانيا وألمانيا وإسرائيل.

وأفاد المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أن أحد المدانين ويدعى مسعود مصاحب "تجسس لصالح الموساد وألمانيا تحت ستار" توليه منصب الأمين العام للجالية الإيرانية - النمساوية.

وقال إن مصاحب "شارك في جمع معلومات مختلفة في مختلف المجالات بما في ذلك المشاريع العسكرية والنووية وتقنية النانو والمشاريع العلاجية والطبية وقدم للأجانب الإمدادات في هذه المجالات"، وفق ما أورد موقع وكالة "إرنا".

والرجل الثاني هو شهرام شيرخاني، "كان يعمل مع الاستخبارات البريطانية"، وفق ما نقل موقع التلفزيون الرسمي عن المتحدث. وقال إن شيرخاني كان يسعى "لإفساد سلطات" و"تجنيد" أشخاص وإعطاء معلومات بشأن "اتفاقيات متعلقة بالبنك المركزي وبنك ملي ووزارة الدفاع".

وقال إسماعيلي إن خمسة أشخاص آخرين تم اعتقالهم مؤخرا بشبهة التجسس في وزارات الخارجية والدفاع والصناعات، وفي شركات تعمل في قطاع الطاقة والوكالة الذرية الإيرانية.

ولم يكشف عن هوياتهم أو التفاصيل المتعلقة بالاتهامات.