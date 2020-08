شكرا لقرائتكم خبر عن Après avoir découvert son soutien au Hezbollah, quel est le sort de la base américaine Al-Udeid au Qatar ? والان مع التفاصيل

Le mystère entoure toujours le sort de la base américaine Al-Udeid au Qatar, après qu'un rapport publié par une chaîne d'information américaine a révélé que le Qatar avait financé et soutenu la milice libanaise du Hezbollah avec d'énormes sommes d'argent, dans le cadre de ses efforts pour déstabiliser la sécurité et la stabilité de la région.

L’utilisation par les États-Unis de la base aérienne d'Al Udeid, que le Qatar a établie comme aéroport en 1996, a commencé secrètement en 2001 dans la guerre en Afghanistan, et un an plus tard, le stationnement des forces américaines dans la base a été officiellement annoncé.

La base a été agrandie avec le temps et comprend désormais un grand nombre d'installations telles que des centres de commandement avancés, des dépôts d'armes et de carburant, et des ateliers d'entretien d'armes et d'avions.

La chaîne d'information américaine Fox News a révélé la semaine dernière que le régime qatari avait financé des livraisons d'armes à l'organisation libanaise du Hezbollah, notant que cela expose près de 10 mille soldats américains au Qatar à un danger imminent.

La chaîne a déclaré que cette information lui avait été transmise par le rapporteur spécial de sécurité, Jason J., qui avait réussi à s’infiltrer dans le commerce d'achat d'armes au Qatar, et a révélé à Fox News qu'un « membre de la famille royale » avait autorisé la livraison de matériel militaire à l'organisation du Hezbollah libanais.

Les relations hostiles entre la milice du Hezbollah et les États-Unis, qui ont imposé de nombreuses sanctions aux entités et aux individus qui lui sont affiliés, sont connues.

Début juillet, l'ancien Premier ministre du Qatar, Hamad bin Jassim bin Jabr, a publié des tweets sur Twitter, faisant allusion à la possibilité que les États-Unis retirent sa base "Al Udeid" du Qatar.

Hamad a déclaré que « la nouvelle politique par laquelle les États-Unis semblent se diriger vers le retrait de certaines régions du monde, ou réduire leur présence militaire dans ces régions, peut coûter cher à la plus grande puissance du monde", laissant entendre que les États-Unis seront les plus grands perdants s'ils se retirent des bases où ils sont stationnés, y compris la base Al-Udeid.

Bien que Hamad bin Jassim ait affirmé que la perte serait dans les avantages d’une vente d’armes supérieure, les observateurs estiment que les tweets de Hamad bin Jassim menaçaient qu’une force alternative serait stationnée dans la même base en cas de retrait des États-Unis, en référence à la Turquie dont le président Recep Tayyip Erdogan est en visite.