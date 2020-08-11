حصيلة رسمية جديدة لقتلى "كارثة" بيروت

أعلنت وزراة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 171 شخصًا.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 160 قتيلًا، إلى جانب عدد من المفقودين لم تتمكن فرق الإغاثة من الوصول إليهم.



وأصيب أكثر من 6 آلاف آخرين جراء الانفجار الذي وقع قبل أسبوع في مرفأ بيروت، إثر اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم.

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وتجددت الاشتباكات، مساء اليوم الثلاثاء، بين الأمن ومحتجين وسط العاصمة اللبنانية، في ذكرى الأسبوع الأول على انفجار المرفأ.

الاشتباكات جاءت بعد مسيرة تذكّر فيها اللبنانيون هذا اليوم الأليم عبر وقفة تضامنية مع الضحايا والشهداء وفي مسيرة شموع صامتة بالمدينة.

وفي لحظة وقوع الانفجار في تمام الساعة السادسة و6 دقائق، وقفوا دقيقة صمت وقُرعت أجراس الكنائس ورُفع الأذان على أرواح ضحايا الانفجار، قبل أن ينطلقوا باتجاه المرفأ فوق ركام مدينتهم المنكوبة إحياء لذكرى مرور أسبوع على انفجار المرفأ المدمر.

وعند انتهاء المسيرة توجه عدد من الشباب للاحتجاج في محيط مقر البرلمان، وسط بيروت، حيث بدأ تسجيل مواجهات بينهم وبين عناصر قوى الأمن المكلفة بحماية المجلس النيابي.