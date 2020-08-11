إسرائيل: لبنان "رهينة" لإيران بسلاح "حزب الله"

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي إن إيران أخذت لبنان "رهينة" بواسطة سلاح مليشيا "حزب الله".

يأتي ذلك في وقت حذر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحزب من محاولة حل أزمته عبر افتعال أزمة مع إسرائيل.



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يتحدث في إيجاز مع 12 من سفراء الدول الأعضاء بمجلس الأمن، فيما كان نتنياهو قد تحدث هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتزامن إيجاز أشكنازي ومكالمة نتنياهو مع مناقشة من المتوقع أن تجرى اليوم الثلاثاء في مجلس الأمن حول تمديد تفويض قوات "اليونيفيل" الأممية على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

وقال أشكنازي: "إن قرار الأمم المتحدة رقم 1701 يهدف إلى خلق واقع يمنع حزب الله وأسياده الإيرانيين من تحويل جنوبي لبنان إلى قاعدة إرهاب وأساس لقدرات إجرامية، ومنع الشروع في مواجهة عسكرية أخرى بين إسرائيل وحزب الله".

وأضاف: "إسرائيل تدعم تفويضاً من شأنه تعزيز قدرة اليونيفيل على تنفيذ مهامها بفعالية، وبخلاف ذلك، تظل هذه الولاية عبارة عن صندوق أدوات نصف فارغ".

وتابع أشكنازي: "يعمل حزب الله في مناطق حضرية مأهولة ويستخدم المدنيين كدروع بشرية، كما رأينا جميعًا في الحادث المؤسف الأسبوع الماضي"، في إشارة إلى انفجار مرفأ بيروت.

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وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن "إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء محاولات حزب الله المس بها".

وقال أشكنازي: "لقد سمح عدم الاستقرار السياسي في لبنان لحزب الله بالسيطرة على البلد بالكامل: سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، لقد استخدمت إيران حزب الله لأخذ لبنان رهينة ".

حضر الإحاطة سفراء ونواب السفراء من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وإيرلندا وكينيا وجنوب إفريقيا وفيتنام وجمهورية الدومنيكان.

نتنياهو يحذر حزب الله

من جهته، وجه نتنياهو تحذيرًا جديدًا لحزب الله، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان،: "تحدث رئيس الوزراء هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهنأه على دوره القيادي في الساحة اللبنانية".

وأضاف أن نتنياهو: "أعرب عن استعداد إسرائيل لتقديم مساعدات إنسانية إلى لبنان وأكد أنه ينبغي إرسالها كليا بشكل مباشر إلى المواطنين اللبنانيين".

وتابع نتنياهو: "من أجل تفادي وقوع كوارث مماثلة لانفجار مرفأ بيروت يجب إبعاد المتفجرات والصواريخ التي قام حزب الله بتخزينها عن جميع المناطق المأهولة في لبنان".

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أنه "لو اعتقد حزب الله أنه يستطيع حل الأزمة اللبنانية من خلال خلق أزمة مع إسرائيل فهذا سيكون بمثابة خطأ كبير".