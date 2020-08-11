مقتل 6 واعتقال مسؤولين كبار بأعمال عنف جنوبي إثيوبيا

قتل 6 مدنيين في منطقة ولايتا، جنوبي إثيوبيا، فيما اعتقلت السلطات 178 من المتورطين في إثارة أعمال عنف بالمنطقة بينهم 28 من كبار المسؤولين.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، الثلاثاء، في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن "احتجاجات شهدتها منطقة ولايتا جنوبي إثيوبيا تطالب بمنح إقليم خاص لقومية ولايتا، على غرار حصول قومية السيداما على إقليم خاص بهم يوليو/تموز الماضي".

وأوضح البيان أنه "بحسب المعلومات التي توفرت للمفوضية فإن أسباب اندلاع العنف بالاحتجاجات ناتج عن اعتقال السلطات الأمنية مسؤولين كبار في منطقة ولايتا كانوا يستعدون لإعلان إقليم خاص بقومية الولايتا في خطوة غير دستورية ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وجرح آخرين وتوقيف 178 متهمين بأعمال العنف".

وتقول الحكومة الإثيوبية إن توقيف المسؤولين في منطقة ولايتا جاء بسبب تخطيطهم لإثارة أعمال عنف واقتتال قبلي بالمنطقة بهدف زعزعة الاستقرار.

وكانت قومية السيداما قد تسلمت في الـ18 من يونيو/حزيران الماضي الاعتراف الرسمي بتأسيس إقليمهم، بعد عملية استفتاء تمت ديسمبر/كانون الأول الماضي، صوّت خلالها الناخبون بنسبة 97.7% لصالح تأسيس الإقليم وانفصالهم عن إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا.

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وفي الـ4 من يوليو/تموز الماضي شكلت أول حكومة لقومية إقليم السيداما كإقليم عاشر.

كما تم تعيين أعضاء مجلسه التشريعي (برلمان الإقليم ) البالغ عددهم 190 عضوا، واختيار رئيس للبرلمان وحاكم للإقليم.

وفتح ميلاد إقليم السيداما الجديد الباب أمام العديد من قوميات إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا البالغ عددهم نحو 56 قومية. .

وكان المجلس الفيدرالي أحال مطالب شعوب جنوبي إثيوبيا بحصول عدد من القوميات على أقاليم منفصلة للجنة الدائمة لشؤون مراجعة الدستور والهوية من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأنهم.

ويتجه جنوبي إثيوبيا إلى التقسيم لأربعة أقاليم جديدة بعد إقليم السيداما، ومن المتوقع أن يصادق المجلس الفيدرالي على مطالب القوميات التي تطالب بأقاليم منفصلة ليكون جنوبي إثيوبيا 4 أقاليم بدلا من إقليم واحد يضم أكثر من 56 قومية.

وتعود قضية الأقاليم لعهد الحكومة الانتقالية الإثيوبية في العام 1991-1995، عقب إصدار إعلان في العام 1992 بضم 5 أقاليم جنوبي البلاد إلى إقليم واحد باسم إقليم "شعوب جنوبي إثيوبيا".