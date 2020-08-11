وزير الدفاع التركي: سنتخذ كافة التدابير لحماية حقوقنا في شرق المتوسط

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وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء أن بلاده ستتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل حماية حقوقها ومصالحها شرقي البحر المتوسط.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول، خلال اجتماع عبر تقنية مؤتمر الفيديو مع قادة الجيش والوحدات العسكرية، :"لقد اتخذنا كافة التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا النابعة من القانون الدولي في مناطق الصلاحية البحرية لتركيا"، مشيرا إلى أن القوات البحرية ترافق وتحمي سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث، التي من المقرر أن تقوم بمسح زلزالي في مناطق تقول تركيا إنها تابعة لها شرقي المتوسط.

وشدد على أنه "لا فرصة لتحقيق أي مشروع شرقي المتوسط بدون تركيا و/جمهورية شمال قبرص التركية/"، مضيفا أن "أنقرة لن تسمح بفرض أمر واقع في المنطقة أبدا.

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وكانت اليونان قد دعت في وقت سابق مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي لاجتماع طارئ من أجل بحث "الأنشطة التركية في شرق البحر المتوسط."

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من توقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، وهو الاتفاق الذي يتعارض مع اتفاق كانت وقعت عليه تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.

وتصاعدت الخلافات مؤخرا بين تركيا واليونان في ظل مساعي تركيا للتنقيب في منطقة يقول كل من البلدين إنها تابعة لجرفه القاري في البحر المتوسط.