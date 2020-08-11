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بدء أعمال قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية افتراضيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

بدء أعمال قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية افتراضيا

متابعات_ الخليج 365

بدأت اليوم افتراضياً قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية تحت عنوان "مؤتمر الشراكات الإستراتيجية في الصحة الرقمية لمكافحة الأوبئة"، والتي تُعد جزءاً من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة لمجموعة العشرين .

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وتستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات القمة - التي تعقد يومي 11 و 12 أغسطس الجاري - وذلك بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والأمانة السعودية لمجموعة العشرين وبالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية.

 

وألقى الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية كلمة افتتح بها القمة أكد خلالها، أن ما قامت به حكومة المملكة الرشيدة في مكافحة جائحة وما اتخذته من قرارات حكيمة وما وفرته من دعم للسيطرة على تداعياتها ودور المملكة الريادي عالميا، كان له بالغ الأثر في التصدي لهذا الوباء، حيث أصبحت هذه الجهود مثالا يحتذى به ومنهجا يتبع.

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