- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء أعمال قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية افتراضيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت اليوم افتراضياً قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية تحت عنوان "مؤتمر الشراكات الإستراتيجية في الصحة الرقمية لمكافحة الأوبئة"، والتي تُعد جزءاً من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين .
وتستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات القمة - التي تعقد يومي 11 و 12 أغسطس الجاري - وذلك بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني والأمانة السعودية لمجموعة العشرين وبالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الإستراتيجية الدولية.
وألقى الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني رئيس جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية كلمة افتتح بها القمة أكد خلالها، أن ما قامت به حكومة المملكة الرشيدة في مكافحة جائحة كورونا وما اتخذته من قرارات حكيمة وما وفرته من دعم للسيطرة على تداعياتها ودور المملكة الريادي عالميا، كان له بالغ الأثر في التصدي لهذا الوباء، حيث أصبحت هذه الجهود مثالا يحتذى به ومنهجا يتبع.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال قمة الرياض العالمية للصحة الرقمية افتراضيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.