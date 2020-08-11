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عقيلة والسفير الأمريكي يبحثان مقترح أن تكون سرت مقراً للسلطة الليبية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

عقيلة والسفير الأمريكي يبحثان مقترح أن تكون سرت مقراً للسلطة الليبية

متابعات_ الخليج 365

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند  اقتراح أن تكون مدينة سرت مقراً للسلطة الجديدة الموحدة يتم تأمينها من قبل أجهزة نظامية ليبية.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع صالح والسفير الأمريكي بالقاهرة الإثنين.

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كما تطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة ومبادرة رئيس مجلس النواب الليبي التي انبثق عنها إعلان القاهرة وسُبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا .

 

وتناول اللقاء المحافظة على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية.

 

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد أكد أن إقامة دولة حرة ذات سيادة والتصدي للعدوان الخارجي، هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الشعب الليبي

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