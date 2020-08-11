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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقيلة والسفير الأمريكي يبحثان مقترح أن تكون سرت مقراً للسلطة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اقتراح أن تكون مدينة سرت مقراً للسلطة الجديدة الموحدة يتم تأمينها من قبل أجهزة نظامية ليبية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع صالح والسفير الأمريكي بالقاهرة الإثنين.
كما تطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة ومبادرة رئيس مجلس النواب الليبي التي انبثق عنها إعلان القاهرة وسُبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا وفقاً لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا .
وتناول اللقاء المحافظة على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية.
وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد أكد أن إقامة دولة حرة ذات سيادة والتصدي للعدوان الخارجي، هو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه الشعب الليبي
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