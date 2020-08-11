زعيم المعارضة يقدم 3 مقترحات إلى أردوغان لإنقاذ تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قدم كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، 3 مقترحات لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان؛ لإنقاذ اقتصاد البلاد من أزمته الحالية، وإدارة البلاد بشكل صحيح حتى لا تسقط في الهاوية.



وقال قليجدار أوغلو، في تغريدته التي تضمنت المقترحات الثلاثة: "من يديرون دولة ما عليهم اتخاذ أكثر القرارات صوابًا في أصعب الأوقات من أجل مصالح ذلك البلد" .. مطالباً أردوغان بأن يستمع إليها، "إن كان لا يزال يحب تركيا ويريد لها الخير".

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وفي أول مقترح له، طالب قليجدار أوغلو الرئيس أردوغان بإقالة صهره، براءت ألبيرق، من منصب وزير الخزانة والمالية، وتعيين آخر أحق بالمنصب منه.

أما المقترح الثاني، فطالب فيه قليجدار أوغلو الرئيس أردوغان بأن "يصرح بقيمة الإنفاق الحقيقي للدولة، مع ضرب النماذج الحية لكلامه".

وفي مقترحه الثالث، طالب زعيم المعارضة التركية بـ"ضرورة انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل سريع، وطرح المشكلات والحلول على طاولة المناقشات".

وتأتي انتقادات أوغلو في إطار انتقادات مماثلة توجهها المعارضة التركية لنظام أردوغان منذ عدة أيام على خلفية الانهيار التاريخي للعملة المحلية، الليرة، مقابل الدولار الأمريكي، وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير