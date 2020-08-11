اليونان تتهم تركيا بتهديد السلام في شرق المتوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

اتهمت اليونان، الإثنين تركيا بـ"تهديد السلام" في شرق المتوسط بعد اجتماع طارئ، إثر إرسال أنقرة مجددا سفينة للتنقيب عن الوقود قرب جزيرة يونانية.



وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن قرار أنقرة إرسال سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" يشكل "تصعيدا جديدا خطيرا" و"يثبت دور تركيا المزعزع للاستقرار".

وجاء في بيان صادر عن الوزارة نشر بعد الاجتماع الطارئ لقادة القوات المسلحة أن "اليونان لن تقبل بأي ابتزاز" و"ستدافع عن سيادتها وحقوقها السيادية".

واجتمع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع قادة القوات المسلحة في الأيام الماضية ووزير الخارجية ظهر الاثنين بعيد إعلان أنقرة وجود سفينة تركية للتنقيب عن المحروقات في منطقة متنازع عليها في شرق المتوسط.

وكتب وزير الطاقة التركي فاتح دولماز على تويتر "بلغت سفينتنا للمسح الزلزالي عروج ريس، النقطة التي ستقوم فيها بأعمالها في البحر المتوسط".

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ونشرت البحرية التركية مذكرة بالمعلومات البحرية مفادها أن السفينة التركية ستقوم بنشاطاتها من 10 إلى 23أغسطس/ آب في منطقة تقع بين جزيرتي كريت جنوب اليونان وقبرص وقبالة سواحل مدينة أنطاليا التركية.

والإثنين، بحث ميتسوتاكيس مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي في التوتر بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي. كما سيتحاور مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ بحسب مكتب رئيس الوزراء.

وأعلن وزير الدولة جورجيوس جيرابتريتس لقناة "اي ار تي"، "نحن على استعداد تام من الناحيتين السياسية والعملانية".

وقبل الاجتماع الطارئ أعلن أن "القسم الأكبر من أسطولنا على أهبة الاستعداد للانتشار عندما يكون الأمر ضروريا".

والأحد دان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التحركات "المقلقة للغاية" للبحرية التركية في المتوسط بعد توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان.

وفي السنوات الماضية اكتشفت حقول ضخمة من الغاز في شرق المتوسط ما أثار اهتمام دول مطلة على المتوسط كاليونان وقبرص ومصر وإسرائيل وتركيا.