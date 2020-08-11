الامارات.. برنامج "الخط المباشر" يخصص بثه غدا لمناصرة لبنان و التبرع لحملة "سلامٌ لبيروت"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون توحيد بث جميع قنواتها وإذاعاتها يوم غد " الأربعاء" عبر برنامج "الخط المباشر" استجابة لحملة "سلام لبيروت" التي أطلقتها قرينة حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهدف توفير الإغاثة العاجلة لضحايا الانفجار المأساوي الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي.



يخصص البرنامج كامل ساعات بثه لجمع التبرعات عبر الهواء مباشرة بدءا من الساعة 1:30 إلى 3 ظهرا .. ويتيح تقديم التبرعات لصالح المتضررين جراء هذه الكارثة من خلال المكالمات الهاتفية عبر الأرقام: 600551688 والرسائل النصية على الأرقام: 6688.

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و أكد محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والذي سيتولى تقديم الحلقة أن الهيئة تترجم مسؤوليتها المجتمعية و الإنسانية في الوقوف إلى جانب الأشقاء في الجمهورية اللبنانية دعما للجهود التي قادتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير في إطلاق حملة تحمل رسالة السلام والمؤازرة وتمد يد العون للمتضررين جراء هذه الكارثة.

و قال : "ما أصاب إخواننا في الجمهورية اللبنانية آلمنا و وصل صداه إلى جميع أنحاء العالم وما هذه الوقفة التضامنية إلا تأكيدا على رسالة دولة الإمارات وإمارة الشارقة في مناصرة المحتاج و إغاثة الملهوف وفي الوقت نفسه تعبر عن المسؤولية الإنسانية للإعلام ودوره في حشد جهود الدعم لكل محتاج ليظل شريكا في بناء المجتمعات وتعزيز قيم السلام والمحبة والأمل بمستقبل أكثر أمانا واستقرارا للشعوب".

و ستحشد قنوات وإذاعات الهيئة حملات الدعم عبر برامجها ونشرات أخبارها وحسابات التواصل الاجتماعية الخاصة بها حيث ستخصص قناة الشارقة ومن خلال برنامج "أماسي" الحواي اليومي حلقة لتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تقودها إمارة الشارقة ومؤسسة القلب الكبير عبر استضافة عدد من المسؤولين فيما تعرض نشرات أخبار الدار جهود حملة القلب الكبير و أثرها في دعم المتضررين.

و ستواكب إذاعة الشارقة الحملة عبر برنامجي " ساعة مسا " و" صيفنا أحلى" إلى جانب نشر أرقام التبرعات الخاصة بالحملة من خلال الفواصل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة.