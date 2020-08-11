بولدان: إردوغان انقلب على الأتراك

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وأشارت إلى أنهم «استولوا بشكل غير قانوني على 52 بلدية من بين 65 بلدية فاز الحزب بها خلال انتخابات 31 مارس العام الماضي».
وأكدت «استولى المجلس الأعلى للانتخابات على 6 بلديات، وعينت الحكومة أمناء لـ46 بلدية، لدينا 21 رئيس بلدية رهن الاعتقال، علقوا عمل 76 مجلسا».
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