بولدان: إردوغان انقلب على الأتراك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي برفين بولدان أمس، إن حكومة رجب طيب إردوغان، انقلبت على الديمقراطية من خلال السيطرة على بلديات فاز بها الحزب الكردي، مشيرة إلى أنهم انتقموا لخسارتهم في انتخابات محلية شهدتها البلاد العام الماضي.

وأشارت إلى أنهم «استولوا بشكل غير قانوني على 52 بلدية من بين 65 بلدية فاز الحزب بها خلال انتخابات 31 مارس العام الماضي».

وأكدت «استولى المجلس الأعلى للانتخابات على 6 بلديات، وعينت الحكومة أمناء لـ46 بلدية، لدينا 21 رئيس بلدية رهن الاعتقال، علقوا عمل 76 مجلسا».