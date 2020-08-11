تركيا تواصل استفزازها لليونان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في استفزاز جديد لليونان، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس أن تركيا تعتزم إصدار ترخيص للتنقيب في الجزء الغربي من جرفها القاري في منطقة شرق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول إن الإدارة التركية كانت أظهرت حسن نيتها، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة مع اليونان، من خلال القيام بمبادرات «موقتة» استجابة لمطالب من ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

وقال إنه لم يتم الرد على إيماءات أنقرة من جانب اليونان وقبرص، وبالتالي استأنفت تركيا أنشطة التنقيب.

وأضاف «سندافع عن حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط، ولن نقدم أي تنازلات».

تأتي تصريحات الوزير بعد أيام من توقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان، وهو الاتفاق الذي يتعارض مع اتفاق كانت وقعت عليه تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.