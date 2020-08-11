شكرا لقرائتكم خبر شكري: تراكمات وراء معاناة بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس «إننا مستعدون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق ولدينا ثقة بقدرته على تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها تفجير المرفأ».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن شكري قوله، بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في قصر بعبدا ببيروت «هناك تراكمات سببت الكثير من المعاناة والتحدي، ومن الضروري العمل على الأولويات الخاصة للشعب اللبناني وإعادة الإعمار».

وقال شكري «نكثف الجهود في المجالات كافة، ونوفر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية، كما الجسر البحري لإعادة الإعمار».

ووصل الوزير شكري إلى بيروت أمس في زيارة التقي خلالها كبار المسؤولين في لبنان، وقام بجولة ميدانية في المركز المصري الطبي في بيروت، كما التقى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري ورؤساء حكومة سابقين آخرين، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وعقد لقاءات مع عدد من رؤساء الأحزاب.