شكرا لقرائتكم خبر الصفدي: لبنان لن يسير وحيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن لبنان لن يكون وحيدا في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الصفدي قوله، عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا ببيروت، إن «مصاب لبنان مصابنا وقد نقلت إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذه الرسالة».

ولفت إلى أن «المستشفى الميداني الأردني سيبقى طالما هناك حاجة إليه، وستكون هناك طائرات تحمل مساعدات لبيروت وأولها يصل غدا الخميس، ولبنان لن يسير وحيدا في مواجهة تداعيات الانفجار».

Advertisements

ووصل الوزير الصفدي أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي، والتقي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وزار المستشفى الأردني في بيروت.

وضرب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم مرفأ بيروت، مما أحدث دمارا هائلا في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات بعيدة، كما تضرر عدد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط 164 قتيلا ونحو 6000 جريح، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية.