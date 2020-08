Politicien syrien parle de l'attentat à la bombe à Beyrouth et démasque le mouvement terroriste Hezbollah.

Omar Al-Habal, un homme politique syrien et descendant d'une famille opérant dans le commerce via le port de Beyrouth – l’importation des engrais qui composent le nitrate d'ammonium – a révélé que la production du bombardement de Beyrouth au nitrate d'ammonium était une rumeur erronée pour un certain nombre de raisons.

Dans des déclarations exclusives au « Elyamn Elaraby », Al-Habal a confirmé que le nitrate d'ammonium est une substance qui ne s'enflamme pas et n’explose pas seule à moins d'être exposée à certaines matières et chauffée. Celui qui travaille dans les carrières connait que certains matériaux leur sont ajoutés pour devenir de la dynamite.

Le politicien syrien a ajouté qu'il existe d'autres matériaux qui explosent seuls, comme le nitrate de sodium, une substance à partir de laquelle des armes ont été fabriquées que le Hezbollah avait stockées dans les entrepôts du port. À part cela, c'était les mensonges du Hezbollah.

