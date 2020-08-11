برلين تشكك في فاعلية وسلامة لقاح كورونا الروسي

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تقول ألمانيا إن على الروس اثبات أن معادلة استخدام لقاح كورونا الذي طوروه مقابل المخاطر إيجابية قبل البدء بتسويقه، مشككين في فاعلية هذا اللقاح وسلامته.

برلين: شككت وزارة الصحة الألمانية الثلاثاء في "نوعية وفعالية وسلامة" اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد والذي اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل اليه. واعلنت متحدثة باسم الوزارة لمجموعة "آر أن دي" الألمانية: "لا معلومات معروفة عن نوعية وفعالية وسلامة اللقاح الروسي" مذكرة بان "سلامة المرضى (في الاتحاد الاوروبي) هي على رأس الأولويات".

وأعلن بوتين أن روسيا طورت "أول" لقاح ضد كورونا في تأكيد قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب التحقق منه بشكل مستقل وعلمي.

ويأتي الاعلان الروسي وطموحات بدء مرحلة انتاج اللقاح في سبتمبر، في حين لم تنته بعد التجارب علما بأن مرحلتها الثالثة التي ستشمل آلاف الأشخاص لن تبدأ قبل الأربعاء.

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آليات صارمة

وأضافت المتحدثة: "يجب اثبات أن معادلة الاستخدام مقابل المخاطر إيجابية قبل البدء بتسويقه" مشيرة إلى ان لا اتصالات لبرلين حاليا مع الروس في هذا الخصوص. وتابعت: "الشرط المسبق للسماح باستخدام لقاح في أوروبا هو المعرفة الكافية المستخلصة من التجارب السريرية لإثبات فعالية الدواء وآثاره الجانبية اضافة إلى الدليل على جودته الصيدلانية".

واعلنت منظمة الصحة العالمية أن "المرحلة التي تسبق الترخيص" والترخيص للقاح يجب ان يخضعا لآليات "صارمة" بعد درس المعلومات "التي تم جمعها خلال التجارب السريرية". واعتبرت الأوساط العلمية الأجنبية أن هذه الشكوك في محلها.

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