بوتين يعلن تسجيل أوّل لقاحٍ ضدّ فيروس "كورونا" في العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم، الثلاثاء 11 أوت 2020، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.



وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح، "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه إجتاز جميع الإختبارات اللازمة".



وقال الرئيس الروسي إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.



وتابع خلال إجتماع مع أعضاء الحكومة "آمل أن نتمكن من بدء الإنتاج الضخم لهذا الدواء في المستقبل القريب"، مشددا على أن التطعيم يجب أن يكون "طوعيا" حتى يتمكن كل من يرغب في ذلك من الإستفادة من إنجازات العلماء الروس.

المصدر: روسيا اليوم