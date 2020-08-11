بوتين يعلن تسجيل أوّل لقاحٍ ضدّ فيروس "كورونا" في العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم، الثلاثاء 11 أوت 2020، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح، "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه إجتاز جميع الإختبارات اللازمة".
وقال الرئيس الروسي إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.
المصدر: روسيا اليوم
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