الصحة العالميّة تبحث مع الجانب الروسي فاعليّة وآليّة إعتماد اللقاح الروسي ضدّ "كورونا"

قالت منظمة الصحة العالمية إن المنظمة والسلطات الصحية الروسية تناقشان عملية الاعتماد والتأهيل المسبق من قبل المنظمة للقاح الروسي المكتشف حديثا ضد فيروس كورونا ( COVID-19 ).
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جسارفيتش، في جنيف يوم الثلاثاء: "نحن على اتصال وثيق بالسلطات الصحية الروسية، والمناقشات جارية فيما يتعلق بالتأهيل المسبق للمنظمة بخصوص اللقاح، ولكن مرة أخرى يشمل التأهيل المسبق لأي لقاح مراجعة وتقييما صارمين لجميع بيانات السلامة والفعالية المطلوبة".
وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".
وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".
المصدر: وكالات
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