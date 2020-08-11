بوليفيا تُسجل 1636 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في بوليفيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1636 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 91635 حالة.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الصحة البوليفية، وأوردته وكالة أنباء "برنسا لاتينا"، أن 72 شخصًا قد توفوا جراء إصابتهم
ونوهت السلطات الصحية في بوليفيا، إلى أن هناك ما يقرب من 58 ألف شخص ما زالت حالاتهم نشطة، من بينهم14 ألف شخص تم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.
وتُعتبر العاصمة البوليفية لاباز إلى جانب مدينتي سانتا كروز وكوتشابامبا، من بين أكثر المناطق تضررًا من الوباء، وفقًا لبيان وزارة الصحة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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