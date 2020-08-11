نيجيريا تُسجل 290 إصابة جديدة بكورونا

سجلت نيجيريا، اليوم الثلاثاء، 290 حالة إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 46867 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 950 حالة.

وسجلت أفريقيا مليون و8 آلاف و154 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تسجيل أكثر من نصف حالات الإصابة في دولة جنوب إفريقيا، إذ بلغت حالات الإصابة المؤكدة فيها صباح اليوم 536 ألفا و184 حالة.

Advertisements

وقد حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة

الصحة العالمية بإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو موتي، الخميس من أن نقص إجراء الفحوص في أنحاء إفريقيا يبقى "تحديا دائما ومثيرا للقلق".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.