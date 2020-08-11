رئيس لبنان يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيسة وزراء النرويج

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء ، من رئيسة وزراء النرويج إيرنا سولبرج قدمت خلاله تعازيها بضحايا انفجار مرفأ بيروت وتعاطفها مع أهالي الضحايا والجرحى، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب الشعب اللبناني ومواصلةتقديم الدعم للبنان.
ووفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عدت الرئيسة النرويجية أن تأمين الاستقرار السياسي مهم للغاية من أجل إطلاق عملية إعادة الإعمار، وأملت في
من جانبه قدم الرئيس اللبناني شكره للمسؤولة النروجية على مواساتها وتضامن بلادها مع لبنان من خلال إرسال مساعدات طارئة والمشاركة في مؤتمر المانحين الأحد الماضي"، داعيا "النرويج إلى المساهمة في مسيرة إعادة الإعمار".
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