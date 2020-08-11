جنوب أفريقيا تُسجل 3740 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3740 إصابة و213 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأفادت وزارة الصحة في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 564 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 10.612 حالات. وسجلت قارة أفريقيا، الجمعة أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، استنادا إلى البيانات الصادرة من جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية. إصابة بفيروس كورونا المستجد، استنادا إلى البيانات الصادرة من جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية. Advertisements وسجلت أفريقيا مليون و8 آلاف و154 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتم تسجيل أكثر من نصف حالات الإصابة في دولة جنوب إفريقيا، إذ بلغت حالات الإصابة المؤكدة فيها صباح اليوم 536 ألفا و184 حالة. فيها صباح اليوم 536 ألفا و184 حالة. وقد حذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بإفريقيا الدكتورة ماتشيديسو موتي، الخميس من أن نقص إجراء الفحوص في أنحاء إفريقيا يبقى "تحديا دائما ومثيرا للقلق". يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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