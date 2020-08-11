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الأردن يُسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

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أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 15 إصابة جديدة بكورونا المستجد، منها 13 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1283 حالة.

ودعا الدكتور جابر وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية، المواطنين إلى تحميل تطبيق

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أمان للمساعدة على كشف وتتبع الحالات المخالطة للمصابين بفيروس ، لحماية المجتمع من انتشار العدوى.

وبشأن اللقاح الروسي، قال وزير الصحة الأردني إن السفارة الأردنية في موسكو

تتابع مع السلطات الروسية الاستفسار عن فعالية لقاح كورونا الجديد وأسعار الشراء.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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