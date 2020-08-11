السنغال تُسجل 68 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 11 ألفا و380 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس الماضي.



وذكرت الوزارة في بيان نقلته الإذاعة السنغالية

أنه وبعد إجراء 846 فحصًا، تم تسجيل 68 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تماثل 59 مصابًا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 7449، فيما بلغ إجمالي الوفيات 238 حالة، في حين يتابع 3692 مصابا علاجهم في المستشفيات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.