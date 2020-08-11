أعربت سلطات ولاية بارانا البرازيلية عزمها توقيع اتفاقية مع الجانب الروسي بشأن أول لقاح لكورونا المستجد في العالم، طوره مركز "غاماليا" البحثي للأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا.
ونقلت وسائل إعلام برازيلية عن بيان أصدرته الحكومة المحلية في ولاية بارانا الواقعة جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، أن توقيع الاتفاقية سيتم يوم غدوأنها ستشمل إجراء الاختبارات على اللقاح، وإنتاجه واستخدامه.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق من اليوم، أن وزارة الصحة الروسية سجلت لقاحا روسيا للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد الأول في العالم وأطلق عليه اسم SputnikV.
وقال وزير الصحة الروسية ميخائل موراشك، إن الإنتاج التسلسلي للقاح سينطلق على منصتين، وهما مركز "غاماليا" وشركة "بينوفارم" لصناعة الأدوية.
وتأتي البرازيل بين أكثر من 20 دولة أعربت اهتماماها باقتناء اللقاح الروسي.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بارانا البرازيلية تعتزم توقيع اتفاقية مع روسيا بشأن أول لقاح لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.