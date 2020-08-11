البحرين تُوقّع على بيان تضامن عالمي لاستعادة التراث الثقافي المتضرر في بيروت

شاركت مملكة البحرين في التوقيع على بيان تضامن عالمي مع لبنان ودعم لاستعادة التراث الثقافي المتضرر في بيروت، حيث تمثّلت المملكة في التوقيع على البيان من قبل كل من المركز الإقليمي العربى للتراث العالمي وهيئة البحرين للثقافة والآثار، وذلك ضمن 27 مؤسسة عامة وخاصة ودولية معنية بحفظوصون التراث الثقافي من حول العالم، وأعربت المؤسسات والمراكز والهيئات الموقعة على البيان - حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء عن التضامن مع الشعب اللبناني بعد المأساة التي حلَّت بمدينة بيروت، معربين عن تعازي الدول الموقعة للبنان جراء الخسائر المأساوية في الأرواح والقلق المشترك بشأن حجم الدمار المادى.
وأوضح البيان، أن المكتبات والمتاحف والمباني التاريخية المتضررة سوف تتطلب الإسعافات الأولية للتراث الثقافي وتدخلات على المدى الطويل لإنعاشها، وستحتاج مجموعاتها إلى تدابير عاجلة لحمايتها وإنقاذها، وأكدت المؤسسات والمراكز والهيئات الموقعة على البيان، أنها ستبذل كل ما في وسعها للمساهمة في الاستعادة الكاملة للتراث الذي تضرر في بيروت جراء هذا الانفجار.
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