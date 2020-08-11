كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ألمانيا تتحفظ على اللقاح الروسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت وزارة الصحة في أألمانيا، اليوم الثلاثاء، رد فعل متحفظاً حيال اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي أعلنت عنه روسيا اليوم.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم، وقال إن إحدى بناته حصلت عليه.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عنه القول، أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية مؤتمر الفيديو :"بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح، لأول مرة في العالم".

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الألمانية:" ليست هناك بيانات معروفة بعد تتعلق بجودة وفعالية وعدم خطورة المصل الروسي". Advertisements

وأضافت المتحدثة أن "التصريح بمصل في أوروبا يتطلب إلى جانب إثبات جودته الدوائية، توافر معلومات كافية من التجارب السريرية تثبت الفعالية وعدم الخطورة".

ورأت المتحدثة أنه يجب إثبات نتيجة إيجابية لنسبة المجازفة باستخدام العقار قياساً إلى المنفعة منه قبل أن يتم استخدامه على نطاق واسع.

يشار إلى أن اللقاح طوره مركز "جاماليا" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، التابع لوزارة الصحة الروسية، وتم تجريبه على عدد قليل من الناس في إطار دراسة.

ويتعارض التصريح بتناول العقار قبل طرح نتائج لدراسات سريرية كبيرة، مع الإجراء الدولي المعتاد.