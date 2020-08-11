تحاليل كوفيد 19 تؤكد إصابة عمدة مراكش بالوباء

علم موقع “اليوم 24” أن عمدة مراكش محمد العربي بلقاي ، قد تأكدت إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك أياما بعد تأكد إصابة عدد من زملاءه أعضاء المجلس الجماعي للمدينة الحمراء.

وتأكدت إصابة بلقايد ذلك بعدما جاءت نتائج التحاليل المخبرية لكوفيد 19 التي أخضع لها للمرة الثانية إيجابية، فيما يجري حصر مخالطيه من موظفين جماعيين ومنتخبين، وأقرباء، ووضعهم بتدبير الحجر الصحي، إلى حين ظهور نتائج التحاليل الخاصة بهم.

وكان عدد من منتسبي حزب العدالة والتنمية، بالمدينة قد تأكدت إصابتهم بالوباء على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وبينهم منتخبون ورئيس مقاطعة وأعضاء في شبيبة الحزب، فضلا عن عدد من الموظفين الجماعيبن.