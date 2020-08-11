إصابة مهاجمين بفريق رجاء بني ملال بفيروس “كورونا”

علم “اليوم 24” أنه تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، في صفوف رجاء بني ملال لكرة القدم.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد أكدت التحاليل المخبرية تسجيل إصابة مهاجم رجاء بني ملال عبد السلام بنجلون وأيوب الكواي المتواجدين حاليا بالرباط.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يتوقع بشكل كبير إلغاء مقابلة الليلة بين الفتح الرباطي ورجاء بني ملال، ضمن منافسات الجولة 21 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وكان فريق اتحاد طنجة، قد أعلن الأسبوع الماضي تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا، حيت تقرر رسميا تأجيل مباراة الفريق امام نهضة بركان.