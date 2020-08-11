اسم مغربي في حوار مركز السينما العربية

يحضر الناقد المغربي، حمادي كَيروم، في الحلقة المقبلة من سلسلة حوارات مركز السينما العربية، حيث يحاور المخرج السينمائي السوري، عبد اللطيف عبد الحميد.

ويعرض اللقاء، بعد غد الخميس، في الساعة 6 مساء، وهو امتداد لحلقات لقاءات مركز السينما العربية، التي انطلقت في فترة الحجر الصحي.

ويرتقب أن تدور أسئلة الحوار حول السينما العرببة، ومسيرة المخرج السوري، الفائز بالعديد من الجوائز.

وتستضيف سلسلة مركز السينما العربية، كل أسبوع، أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية، وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوربية.

وسبق أن شارك مغربيان في حلقة سابقة من سلسلة حوارات مركز السينما العربية، هما الناقد عبد الكريم واكريم، الذي حاور المخرج هشام العسري.