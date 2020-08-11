رؤساء الجامعات يتباحثون مع وزير التربية الوطنية طرق انطلاق الموسم الجامعي الجديد في ظل الجائحة

في ظل الترقب للقرار، الذي سيتم اتخاذه بخصوص انطلاق الموسم الجامعي في ظل الجائحة، جمع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، رؤساء الجامعات.

وقال الوزير نفسه إنه تباحث مع رؤساء الجامعات، اليوم، التدابير المتخذة لإنهاء الموسم الجامعي 2019-2020، وكذا الجدولة الزمنية لإجراء الامتحانات، لا سيما في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، وتحضير الدخول الجامعي 2020-2021، والمساطر الواجب اتباعها لتسجيل الطلبة الجدد، وإعادة تسجيل الطلبة القدامى.

كما تدارس الاجتماع النماذج البيداغوجية، التي سيتم اعتمادها، خلال الموسم الجامعي 2020-2021 .

كل هذه النقط، حسب الوزير، تم التطرق إليها أخذا بعين الاعتبار الظرفية الخاصة، التي تعيشها بلادنا جراء انتشار وباء كورونا، وكذا ضرورة احترام الإجراءات الوقائية، والاحترازية في ظل حالة الطوارئ الصحية.