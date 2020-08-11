في أسبوع.. 1186 حادث سير يخلف مصرع تسعة أشخاص و1649 جريحا

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 1649 آخرين بجروح، إصابات 91 منهم بليغة، في 1186 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع، الممتد من 3 إلى 9 غشت الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 33 ألفا و549 مخالفة، وإنجاز 8618 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 24 ألفا و931 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و59 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3833 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 4648 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 137 مركبة.