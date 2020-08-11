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الجزائر تسجل 10وفيات و492 إصابة جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 11 أغسطس 2020

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الثلاثاء، 492 إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 6 إصابات عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 36 ألفا و204.

 

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وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي، عن تسجيل 10 وفيات جديدة، وهي نفس حصيلة اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1322.

 

كما أشار إلى تسجيل 343 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 25 ألف و263، فيما يتواجد 49 مريضا في العناية المركزة.

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