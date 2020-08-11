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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يعزي في وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض بحضرموت والان مع التفاصيل
الثلاثاء 11 أغسطس 2020
رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية باليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي وأصدق المواساة إلى العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة كافة، وإلى القيادة والشعب الصومالي الشقيق، في وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض في حضرموت، الشاب الصومالي خرّيج كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة حضرموت الدكتور خالد جوري.
وأعرب المحافظ عن عظيم المواساة لأسري وذوي الشاب "جوري"، الذي انتقل الى جوار ربه أمس متأثراً بفيروس "كورونا" وهو على مشارف الإنتهاء من سنة الامتياز الأخيرة، طامحاً في العودة الى الديار لخدمة أهله في الصومال الشقيق.
وقال المحافظ إن "الدكتور خالد جوري" صومالي الجنسية يعدّ أول طبيب من الجيش الأبيض ينال منه فيروس "كورونا" في حضرموت، وكان قد تلقى تعليمه الجامعي بكلية الطب بجامعة حضرموت، وأسهم - رحمه الله - في التطبيق العملي لخدمة المرضى في هيئة مستشفى ابن سيناء بالمكلا.
وترحّم المحافظ على الفقيد، سائلاً له الرحمة والمغفرة، ولأسرته وذويه وزملاء دراسته الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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