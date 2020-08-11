شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب السودان .. مقتل 81 في قتال بين قوات حكومية ومسلحين والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث لول رواي كوانج لرويترز إن الاشتباكات، التي استمرت ليومين، اندلعت بداية الأسبوع بعد أن بدأت مجموعة من الشباب المسلحين في منطقة تونج الكبرى الاشتباك مع قوات الأمن.
وقال إن سبب اندلاع القتال لم يتضح على الفور، مضيفا أن تحقيقا قد بدأ في الواقعة.
وتابع كوانج "من بين القتلى 55 من أفراد قوات الأمن و26 مدنيا، كما أصيب 31 آخرون من قوات الأمن"، وأضاف أن هذه الأعداد قد تشهد ارتفاعا.
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